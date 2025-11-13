Processo 231: profili di legittimità della nomina del difensore dell’ente da parte del legale rappresentante indagato nella fase cautelare
Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti - Esercizio dei diritti di difesa - Nomina del difensore di fiducia - Da parte del rappresentante legale - Misure cautelari - Decreto di sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, cpp - Impugnazione - Incompatibilità ex art. 39, D.lgs. n. 231/2001 - Condizioni - Estraneità dell’ente al reato posto a fondamento della misure cautelare - Fattispecie in materia di sequestro di crediti di imposta da cassetto fiscale derivanti ...
