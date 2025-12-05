Azione di petizione ereditaria e detenzione del bene
Successioni e donazioni - Azione di petizione ereditaria - Conto cointestato alimentato dal de cuius - Prelievi di contanti avvenuti prima della morte del de cuius - Donazione indiretta - Divisione del compendio ereditario - Onere della prova
Con l’azione di petizione ereditaria l’erede può reclamare soltanto i beni nei quali è succeduto mortis causa, cosicché tale azione non può essere esperita per fare ricadere in successione somme di denaro di cui il de cuius abbia disposto prima della sua...
Decreto 231: illegittima la declaratoria di carenza d’interesse all’appello cautelare per misure interdittive scadute
a cura della Redazione Diritto
Lesione del principio del neminem laedere e relativa responsabilità della PA
a cura della Redazione Diritto