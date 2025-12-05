Rassegne di Giurisprudenza

Azione di petizione ereditaria e detenzione del bene

a cura della Redazione Diritto

Successioni e donazioni - Azione di petizione ereditaria - Conto cointestato alimentato dal de cuius - Prelievi di contanti avvenuti prima della morte del de cuius - Donazione indiretta - Divisione del compendio ereditario - Onere della prova

Con l’azione di petizione ereditaria l’erede può reclamare soltanto i beni nei quali è succeduto mortis causa, cosicché tale azione non può essere esperita per fare ricadere in successione somme di denaro di cui il de cuius abbia disposto prima della sua...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza