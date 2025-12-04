Adozione in casi particolari: Il rifiuto del genitore biologico basato sulla conflittualità non può prevalere sull’interesse del minore al rapporto relazionale significativo con l’altro genitore.
Adozione - Adozione (di minori) in casi particolari - Condizioni - Nucleo familiare caratterizzato da una significativa conflittualità - Rifiuto espresso dal genitore biologico - Valorizzazione dell’interesse del minore – Qualità del legame relazionale sviluppato con l’altro genitore - Prevale.
In tema di adozione ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, il rifiuto espresso dal genitore biologico può trovare accoglimento solo ove risponda al concreto interesse del minore, interesse...
Decreto 231: illegittima la declaratoria di carenza d’interesse all’appello cautelare per misure interdittive scadute
Lesione del principio del neminem laedere e relativa responsabilità della PA
Contravvenzione al foglio di via obbligatorio e verifica giudiziale della legittimità dell’atto amministrativo
