Rassegne di Giurisprudenza

Contravvenzione al foglio di via obbligatorio e verifica giudiziale della legittimità dell’atto amministrativo

a cura della Redazione Diritto

Misure di prevenzione - Foglio di via obbligatorio del questore - Contravvenzione - Poteri del giudice - Valutazione giudizio di pericolosità - Esclusione - Verifica della legalità dell’atto - Sussiste.

In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il giudice, pur non potendo sostituire una propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal questore, perché ciò si tradurrebbe in un inammissibile sindacato di merito sull’atto amministrativo, deve operare un doveroso sindacato...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza