Si esige dall’assicurato la “uberrima bona fides” nel contratto di assicurazione

Responsabilità professionale - Contratto di assicurazione - Rischio assicurativo - Premio - Valutazione - Obbligo dell’assicurato di “uberrima bona fides” - Conseguenze

L’art. 1892 cod. civ. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall’assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola...