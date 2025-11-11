Rassegne di Giurisprudenza

Distinzione tra contratto di agenzia e procacciamento di affari

a cura della Redazione Diritto

Contratto di agenzia e procacciamento di affari - Differenze.

In merito alla distinzione tra contratto di agenzia e procacciamento di affari, mentre l’agente si inserisce stabilmente nella rete del preponente con un ruolo di promozione costante, in forza di una non episodica collaborazione professionale autonoma, il procacciatore d’affari operando in modo libero e occasionale, mosso dalla propria iniziativa, svolge un’attività più limitata che si sostanzia nel raccogliere ordini dei clienti...

