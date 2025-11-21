Sauter Italia acquisisce la maggioranza del capitale di M2B2 Holding, tutti gli advisor
Sauter Italia S.p.A. - società facente parte del gruppo riconducibile a Fr. Sauter AG, con sede a Basilea (Svizzera) - ha acquistato una partecipazione di maggioranza rappresentativa, complessivamente, del 60% del capitale sociale di M2B2 Holding S.r.l., holding di partecipazioni a cui fanno capo le aziende Proget Impianti S.r.l., Erisist S.r.l. ed Eurosicurezza S.r.l., attive nel business della fornitura di soluzioni di facility management, principalmente per operations, manutenzioni, revamping ...