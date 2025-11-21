Legance e Bonellierede nel primo Project Finance di Ecoenergy in Italia

Simone Ambrogi, Gabriele Malgeri, Luigi Mazzola, Monica Palumbo

Legance ha assistito Eco Holdco 1 S.r.l., project holding company detenuta da EcoGreenDev (Lux) e controllata in misura paritetica da Ecoenergy International LTD e INFRAGREEN IV, nell’operazione di finanziamento con Unicredit S.p.A., assistita da BonelliErede, su base project financing per un ammontare pari a circa 60 milioni di euro. Le risorse sono destinate a finanziare, inter alia, i costi di sviluppo e costruzione di un portafoglio di impianti fotovoltaici siti in Italia, con una potenza generatrice complessiva di circa 64,3 MW.

L’operazione segna il primo project financing di Econergy sul mercato italiano e rafforza la strategia di crescita della società in Europa.

Il team di Legance che ha assistito lo sponsor (occupandosi della redazione del report di due diligence e della redazione e negoziazione della documentazione finanziaria) è stato guidato dai soci Monica Colombera e Simone Ambrogi e composto dal Senior Associate Antonino De Sebastiano e dalle Associate Elena Guazzone e Claudia Prendi. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati curati dalla socia Cristina Martorana, dai Senior Associate Flavia Frascati e Nicola Balestrieri e dall’Associate Giulia Gandolfo. Gli aspetti di diritto tributario sono stati seguiti dal Counsel Luigi Quaratino e dall’Associate Francesco Antico.

UniCredit ha agito nell’operazione anche in qualità di Global Coordinator & Bookrunner, Structuring Mandated Lead Arranger e Green Loan Coordinator.

BonelliErede ha agito nell’operazione assistendo UniCredit in tutti i relativi aspetti, in particolare nella negoziazione e firma della documentazione finanziaria, con un team multidisciplinare guidato dal partner Gabriele Malgeri, membro del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, e composto dal senior associate Luigi Mazzola e da Camilla Orsi. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Marco Adda e dal senior associate Giovanni Bisleri.