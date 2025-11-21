DLA Piper al fianco di IFC e del Governo dell’Iraq nel progetto PPP per l’Aeroporto Internazionale di Baghdad
Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito la International Finance Corporation (IFC), membro del Gruppo Banca Mondiale, e il Governo dell’Iraq nell’ambito della procedura di gara relativa al progetto di partenariato pubblico-privato (PPP) per la riqualificazione, l’ampliamento, il finanziamento, la gestione e la manutenzione dell’Aeroporto Internazionale di Baghdad, per un investimento complessivo di circa 764 milioni di dollari. È la prima iniziativa in PPP rilevante nel settore infrastrutturale iracheno.
DLA Piper ha assistito IFC e il Governo iracheno in tutte le fasi della strutturazione, della procedura di gara e della negoziazione del progetto, inclusa la predisposizione della documentazione di gara e del contratto di concessione in PPP, assicurando la conformità agli standard e alle best practice internazionali. Il 5 novembre 2025 la gara è stata aggiudicata a un consorzio composto da CAAP (Corporación América Airports) e dalla società di infrastrutture locale Amwaj International.
Il team multidisciplinare e cross-border di DLA Piper è stato guidato dai partner Francesco Ferrari, Co-Head Infrastructure, Construction & Transport Sector Europe, e Jasna Zwitter-Tehovnik dell’ufficio di Vienna. I due professionisti hanno curato l’intera assistenza nel processo di strutturazione e procurement, con il supporto degli avvocati Luigi Mula e Riccardo Simionato per il team italiano, e del counsel Ivan Males e dell’associate Barbara Vičič per il team austriaco. Per gli aspetti ESG e climate change è intervenuta la partner Sharon Fitzgerald dell’ufficio Edimburgo, mentre il partner Tony Payne della sede di Londra ha seguito i profili regolamentari dell’operazione.
L’assistenza legale locale è stata fornita da Al Tamimi & Company, con un team guidato dal partner Khaled Saqqaf, affiancato dal partner Thomas Calvert e dal senior associate Aro Omar.
Il medesimo team di DLA Piper aveva già lavorato al fianco di IFC sulla strutturazione e sul procurement di altre iniziative in PPP per gli aeroporti di Sofia (Bulgaria), Beirut (Libano) e Bishkek (Kyrgyzstan).