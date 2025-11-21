Alcedo rileva la maggioranza di Operamed: tutti gli studi coinvolti

Alcedo SGR, in qualità di società di gestione del fondo di private equity Alcedo V, ha acquisito una quota di maggioranza del capitale sociale di Operamed, posseduta da Itago SGR per il tramite del fondo Itago IV e dai soci di minoranza Giorgio Cravera, Alberto Bellini e Francesco Boldrin.

Operamed è una società attiva a livello globale nella progettazione, fornitura e installazione di aree critiche ospedaliere. La società si contraddistingue per la sua forte capacità di project management e fornitura...