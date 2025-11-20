GOP con Limolane nell’acquisizione di Driven Worldwide

Boccioletti Rodrigo, Bosia Emanuele, Meringolo Alessandro

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito la piattaforma italiana per il noleggio auto LimoLane nell’acquisizione di Driven Worldwide, player internazionale di servizi di mobilità VIP per aziende internazionali, investitori, e banche globali.

Questa operazione strategica unisce due realtà complementari, creando una delle reti di mobilità corporate più complete e tecnologicamente avanzate a livello mondiale. L’integrazione con Driven Worldwide, permetterà LimoLane di offrire ai loro clienti business un servizio premium ancora più completo, innovativo e su misura e di rafforzare la presenza internazionale del gruppo.

GOP ha agito con un team composto dai partner Rodrigo Boccioletti (sede di Bologna) ed Emanuele Bosia (ufficio di Londra), coadiuvati dai counsel Matteo Canonico e Alessandro Meringolo e dall’associate Beatrice Orestano.

Per LimoLane questa acquisizione segna un passo fondamentale nel percorso di crescita buy & build avviato nel 2024 con le acquisizioni di First Travel, Service Vill e Asia Car Service (sempre con l’assistenza di Gop).