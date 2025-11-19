Gianni & Origoni e BonelliErede nella cartolarizzazione di crediti verso la PA di Maggiore SPV

Domenico Gentile, Antonio Di Costanzo, Giovanni Battaglia e Michele Cisolla

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni (GOP) ha agito come transaction counsel nell’ambito di una complessa cartolarizzazione multi-originators di crediti performing vantati nei confronti di enti pubblici posta in essere dal veicolo di cartolarizzazione Maggiore SPV S.r.l., che ha emesso 2 diverse classi di titoli: parte dei titoli senior è stata sottoscritta da Banca IFIS, che ha agito anche come co-arranger dell’operazione, mentre i rimanenti titoli sono stati sottoscritti da alcuni fondi di investimento gestiti da una delle principali società di gestione italiane indipendenti specializzata sui mercati privati.

IGB Consulting, primario operatore nel settore della gestione dei crediti verso la PA, ha ricoperto il ruolo di sub-servicer e co-arranger dell’operazione.

Per GOP, è stato coinvolto un team composto dal partner Domenico Gentile, dal managing associate Antonio Di Costanzo e da Riccardo Bellini per gli aspetti banking & finance.

BonelliErede ha assistito Banca Ifis con un team guidato dal partner Giuseppe Rumi, leader del Focus Team Banche, insieme al partner Giovanni Battaglia, coadiuvati dagli associate Michele Cisolla e Giuseppe Graniglia. All’operazione ha lavorato inoltre un team legale interno a Banca Ifis diretto dalla general counsel Lucia Martinoli e composto da Fabrizio Mariotti, head of legal finance & investments, e Pietro Gandetto, senior legal counsel capital markets & structured finance.

Il ruolo di master servicer dell’operazione è svolto da 130 Servicing che ha agito con un team di legali interni coordinato da Gianmaria Galli.