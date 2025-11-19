Nuovi uffici per Gianni & Origoni a Shanghai Lo Studio consolida il ruolo di ponte strategico tra Italia e Cina
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni si sposta in nuovi uffici a Shanghai, segnando un’ulteriore tappa nel percorso di consolidamento della propria presenza in Cina e del posizionamento dello Studio come interlocutore privilegiato per gli investimenti tra il Paese, l’Italia e l’Europa.
La nuova sede si trova nel cuore del distretto istituzionale e commerciale di Shanghai, in cui sono situati anche il Consolato Generale d’Italia, la Camera di Commercio Italiana in Cina, SACE e ICE. ...