Nuovi uffici per Gianni & Origoni a Shanghai Lo Studio consolida il ruolo di ponte strategico tra Italia e Cina Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni si sposta in nuovi uffici a Shanghai, segnando un’ulteriore tappa nel percorso di consolidamento della propria presenza in Cina e del posizionamento dello Studio come interlocutore privilegiato per gli investimenti tra il Paese, l’Italia e l’Europa.







