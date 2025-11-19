Pavia e Ansaldo con RMS nell’acquisizione di GES

Javier Vicente

Lo studio legale Pavia e Ansaldo ha assistito RMS nell’acquisizione di GES, azienda basca fondata nel 1941 e specializzata nella produzione di selle per motocicli, nonché nella distribuzione di accessori e componenti per biciclette in Spagna, Francia e Portogallo.

Pavia e Ansaldo ha affiancato RMS in tutte le fasi dell’operazione con un team composto dalla partner Meritxell Roca e dagli associate Javier Vicente e Silvia Galbusera, provenienti dalle sedi di Barcellona, Madrid e Milano.

Kon Group ha fatto parte del team di RMS insieme a Pavia e Ansaldo, agendo come advisor finanziario esclusivo sia nel processo di M&A sia nell’ottenimento del finanziamento. Il team, guidato dal partner Lorenzo Porciani, ha lavorato in coordinamento con RMS e con il resto dei consulenti, gestendo la struttura finanziaria, la strategia negoziale e il closing dell’operazione. Agem – Russell Bedford ha svolto la due diligence finanziaria e fiscale.

RMS è un’azienda attiva nella produzione e distribuzione di accessori e ricambi per biciclette muscolari ed elettriche, moto e scooter. Dalla propria sede di Seregno serve oltre 6.000 clienti in tutto il mondo, offrendo più di 50.000 codici prodotto e continuando ad innovare sia in termini di servizi sia in nuovi prodotti.

Pavia e Ansaldo è uno studio legale italiano indipendente attivo in Italia e nel mondo da oltre 60 anni. Fondato nel 1961 da Enrico L. Pavia e Giuseppe Ansaldo, lo studio conta oggi 7 sedi – a Milano, Roma, Torino, Barcellona, Madrid, Mosca e Tokyo – 23 aree di attività, 7 desk internazionali e oltre 130 professionisti. Lo studio assiste clienti in tutti gli ambiti del diritto degli affari, sia italiano che internazionale, che riconoscono a Pavia e Ansaldo eccellenza nei servizi legali, competenza e un approccio su misura.