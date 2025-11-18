Pavesio, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici,e Gianni & Origoni nella cessione di Hydro Holding a Danfoss

: Gabriele Fagnano, Marco Malesci e Marco Barbi

Renaissance Partners, assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, e gli altri azionisti di Hydro Holding, hanno firmato un accordo vincolante per la vendita dell’intero capitale sociale di Hydro Holding a Danfoss.

Pavesio ha assistito Danfoss con un team guidato dal partner Gabriele Fagnano, con gli associate Francesco Pellicano e Melissa Martoglio.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Renaissance Partners, per quanto riguarda i profili corporate e contrattualistici, con un team guidato dall’equity partner Gianni Martoglia con il managing associate Marco Malesci e gli associate Fernanda Mottura e Andrea Garbarino. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio Riccardi Salom Tedeschi con il socio Maurizio Salom.

I manager di Hydro Holding sono stati assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team guidato dal partner Emanuele Grippo, coadiuvato dal managing associate Marco Barbi e dal senior associate Federico Montinaro.