Gitti and Partners con Arcaplanet nell’acquisizione di Hobby Zoo S.r.l., Green Pet S.r.l. e Miele S.r.l.

Daniele Rositani Conti - Thomas Tiefenbrunner - Federico Gori

Lo studio legale Gitti and Partners ha assistito Arcaplanet, leader italiano nella distribuzione specializzata di prodotti per animali domestici, nell’acquisto contestuale di Hobby Zoo S.r.l., Green Pet S.r.l. e Miele S.r.l., titolari delle catene di negozi specializzati, presenti nelle regioni Veneto, Trentino e Marche.

Con questa nuova acquisizione, Arcaplanet prosegue il proprio percorso di crescita e di consolidamento della posizione di leadership nel mercato italiano del pet care, rafforzando ulteriormente la propria presenza territoriale.

Lo studio Gitti and Partners ha assistito Arcaplanet con un team multidisciplinare coordinato dal managing partner Vincenzo Giannantonio, insieme al partner Carlo Andrea Bruno e alla partner Cristina Cavedon, al senior associate Daniele Rositani Conti (in foto a sinistra), agli associate Elisabetta Trecani e Alessandro Baronchelli per gli aspetti corporate-M&A; alla senior associate Virna Caterina Ferretto per gli aspetti real estate; alla partner Elisa Mapelli e ai junior associate Francesco Cannavina e Michela Baldassarra per i profili labour; alla partner Laura Sommaruga e al senior associate Federico Ianeselli per il diritto amministrativo; al partner Marco Blei per gli aspetti IP; nonché alla junior associate Rosanna Forcella.

Grant Thornton ha assistito Arcaplanet per gli aspetti finanziari, fiscali e payroll con un team multidisciplinare composto da Alberto Alverà, Edoardo Dell’Acqua, Arianna Campanile e Francesco Tutucci per il Financial, da Gianni Bitetti, Mattia Tencalla e Ludovica Mazzilli per il Tax, e da Marco Agnoli, Andrea Giordan e Valentina Grasso per il Payroll.

Il team Arcaplanet è stato coordinato da Alessandro Strati, insieme ad Andrea Arienti (Head of Real Estate, M&A and Real Estate Development Manager), Pamela Parma (Head of Administration, Treasury and Legal) e Linda Botto (Legal Counsel).

I soci venditori delle società Hobby Zoo S.r.l. e Green Pet S.r.l. sono stati assistiti dallo Studio Legale Associato Brandstätter con il partner Thomas Tiefenbrunner (in foto al centro) mentre i soci venditori di Miele S.r.l. sono stati assistiti dallo Studio Legale Associato Gori con il partner Federico Gori (in foto a destra).

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Ciro De Vivo.