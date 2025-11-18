Avvocati specialisti: rinnovo del titolo entro dicembre 2025

Avvocati specialisti chiamati a dimostrare di avere i requisiti per mantenere il titolo. A rammentarlo è il il COA di Milano che ha pubblicato un avviso relativo alla scadenza del triennio per gli avvocati che hanno conseguito il titolo di avvocato specialista nel 2022. La comunicazione ribadisce una scadenza già prevista dalla normativa, in quanto ogni tre anni il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti necessari per conservare il titolo.

Cosa prevede la normativa

Il Titolo III del d....