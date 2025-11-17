Leveraged Buy-Out (LBO), strumento di finanza democratica per tutte le società ed imprese

L’evento, promosso da Azione Legale, rappresenta un momento di confronto e riflessione sul Leveraged Buy-Out (LBO), strumento utilizzato nella prassi per realizzare operazioni miliardarie di finanza strutturata. Il Leverage Buy-Out rappresenta oggi uno dei mezzi più dinamici e strategici per la crescita, il passaggio generazionale e la riorganizzazione delle PMI italiane. Durante il webinar si farà una panoramica aggiornata delle applicazioni pratiche dell’istituto, illustrandone la struttura e le principali varianti operative, con focus sui profili di maggiore attualità come leva per la valorizzazione del tessuto imprenditoriale.

L’evento avrà luogo in 26 novembre dalle 15,00 alle 17,00 in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione. Agli iscritti saranno ricordate le informazioni di accesso al webinar prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il CNF ai fini della formazione professionale a distanza degli Avvocati.

Per informazioni scrivere a: azionelegalegiovani@gmail.com

Media Partner il Sole 24 ORE