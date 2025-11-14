AMTF Avvocati: Matteo Licini nuovo partner

Matteo Licini

AMTF Avvocati rafforza le proprie competenze nel contenzioso con l’ingresso di Matteo Licini in qualità di partner e co-responsabile del dipartimento Litigation dello studio.

Matteo Licini ha maturato una vasta esperienza nel contenzioso commerciale, assicurativo e finanziario e ha rappresentato diversi clienti in alcuni dei più importanti procedimenti di class action avviati dinanzi ai tribunali italiani in relazione a controversie finanziarie e commerciali e anche in relazione a questioni di pratiche commerciali sleali, violazione di dichiarazioni e garanzie in contratti di acquisto di quote/azioni, violazione di contratti di agenzia, controversie assicurative, responsabilità dei contraenti, responsabilità del produttore, responsabilità precontrattuale, esecuzione di garanzie bancarie. Ha, inoltre, consolidato una significativa esperienza nell’assistenza ai clienti in relazione a questioni di indagine globale, nonché a questioni normative. Parla fluentemente inglese. In precedenza, ha lavorato per primari studi internazionali.

Alberto Crivelli, socio fondatore di AMTF Avvocati, commenta: “Siamo molto felici di annunciare l’ingresso di Matteo. La sua esperienza pluriennale nel settore del contenzioso e il suo profilo rafforzeranno ulteriormente il nostro dipartimento Litigation. Siamo certi saprà integrarsi perfettamente con il resto del team e aiutarci a consolidare ulteriormente il nostro posizionamento in un’area di attività per noi da sempre comunque strategica”

Michele Gioffrè, socio fondatore di AMTF Avvocati, aggiunge: “Lo spirito e il percorso professionale di Matteo si integrano perfettamente con la filosofia di AMTF Avvocati e arricchiscono l’esperienza nei confronti della clientela internazionale e nelle tematiche cross-border. il suo ingresso potrà quindi ulteriormente rafforzare la qualità e l’ampiezza dei servizi offerti dal nostro Studio