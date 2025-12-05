Giliberti Triscornia, Russo De Rosa e Hogan Lovells nel finanziamento da €175 milioni a Valsa Group (Aksìa)

Valsa Group, produttore internazionale di pizza, pinsa, focaccia e snack salati premium, supportata da Aksìa SGR, ha sottoscritto un accordo di finanziamento da €175 milioni con Pemberton Asset Management.

L’operazione, strutturata tramite l’emissione di titoli obbligazionari interamente sottoscritti da fondi gestiti da Pemberton Asset Management, assicura al gruppo ulteriori risorse a supporto della futura espansione del gruppo, sia attraverso investimenti produttivi che tramite opportunità di acquisizione, oltre a consentire di completare il rifinanziamento dell’indebitamento esistente.

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati da Giliberti Triscornia e Associati, con un team composto da Francesco Cartolano, Federico Fischer (foto), Matteo Acerbi, Edoardo La Bionda e Sofia Pierro.

Per gli aspetti fiscali e di struttura del finanziamento, Valsa Group, tramite la controllata Valpizza, è stata assistita da Russo De Rosa Associati, con un team composto dagli equity partner Leo De Rosa (foto) e Federica Paiella e dall’associato Pietro Perenzin.

Pemberton è stata invece supportata da Hogan Lovells per i profili legali e tax connessi all’emissione, con un team composto da, rispettivamente, i partner Iacopo Canino (foto) e Bianca Caruso e che ha incluso le associate Giulia Geraci e Sara Muscioni, e l’head of tax Italy Serena Pietrosanti e la counsel Maria Cristina Conte.