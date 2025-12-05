L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“DIRITTO DEL LAVORO TRA RIFORME E TECNOLOGIA: VERSO UNA NUOVA TUTELA DIGITALE?”

Il seminario è l’occasione per fare un’approfondita riflessione su come sta cambiando il lavoro oggi e sulle relative tutele. Si discuterà di AI e prevenzione nel cantiere, ma anche della direttiva comunitario sulla trasparenza retributiva. Si farà una riflessione sul controllo sui dipendenti, privacy e produttività, con particolare riferimento alla gestione del rischio nell’impresa digitale. Si esaminerà il tema dell’uso degli algoritmi in materia concorsuale per passare poi al controllo a distanza e alle nuove forme di etero-direzione da parte del datore di lavoro e sulle tutele del lavoro digitale. A tal proposito si farà un approfondimento sul diritto alla disconnessione e sul rischio dell’iperconnessione. Il seminario si concluderà affrontando il tema del rapporto tra intelligenza artificiale e attività investigative.

Il seminario avrà luogo a Roma il prossimo 15 dicembre dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione. A tutti gli iscritti sarà saranno comunque ricordate le informazioni di accesso alla diretta online prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Per informazioni scrivere a: azionelegalegiovani@gmail.com

Media Partner il Sole 24 ORE