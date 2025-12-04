Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Chiomenti nell’acquisizione di FIP MEC da parte di Alto Partners

Silvia Palazzetti, Gianluca Riccardino

Alto Partners sgr, tramite il fondo Alto Capital V, ha rilevato FIP MEC, attiva nella progettazione e produzione di dispositivi antisismici e componenti strutturali critici per il mercato delle infrastrutture, degli edifici sensibili (es. ospedali, scuole, datacenter, patrimonio artistico, stadi) e dell’edilizia residenziale. Nell’operazione reinvestiranno Idea Cinquanta, holding d’investimento della famiglia Cavagnis, e il top management della società.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza ad Alto Partners con un team guidato dall’equity partner Gianni Martoglia con la partner Silvia Palazzetti e gli associate Rocco Curcio e Sabrina Marino.

Chiomenti ha assistito Idea Cinquanta con un team guidato dal partner Luigi Vaccaro e composto dal senior associate Gianluca Riccardino, e dagli associate Adalberto Bruno Rurale e Giulia Garri.