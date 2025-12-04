Alonzo Committeri & Partners, Serena Giglio nominata Partner dello Studio

Serena Giglio

Alonzo Committeri & Partners annuncia oggi la nomina a Partner, nell’ambito dell’Area di Tax Litigation dello Studio, dell’avv. Serena Giglio (in foto).

Entrata in ACP nel 2010 in qualità di Associate, negli anni si è specializzata nell’ambito del Contenzioso e dell’assistenza stragiudiziale, in ambito fiscale, nei confronti di società e persone fisiche, acquisendo, per concorso, già dal 2016, l’abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori e il titolo di esperta in materia “tributaria, fiscale e doganale” riconosciuto con delibera dall’Ordine degli Avvocati di Roma.

La sua nomina rientra all’interno di una strategia di ulteriore crescita del settore Contenzioso che, negli ultimi anni, ha registrato un incremento esponenziale e ha registrato successi nell’ambito di complessi giudizi, di merito e legittimità, su tematiche fiscali nuove.