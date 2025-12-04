White & Case e EY con CTP nell’ingresso nel mercato italiano con un piano di investimenti da €1 miliardo

Giovanni Cirelli, Davide Cavazzana, Davide Apollo, Aurelio Pensabene

Lo studio legale internazionale White & Case insieme a EY hanno assistito CTP N.V. (“CTP”), il più grande proprietario, sviluppatore e gestore quotato in Europa di immobili logistici e industriali per superficie locabile, nella sua prima operazione di ingresso nel mercato italiano.

CTP accelera il proprio percorso di crescita attraverso l’acquisizione da FBH Group di VLD S.r.l., una società di sviluppo che detiene un importante portafoglio di terreni in posizioni strategiche. L’acquisizione, del valore di €241 milioni, sostiene l’obiettivo di CTP di raggiungere 30 milioni di mq di superficie locabile entro il 2030. Questa acquisizione segna l’avvio del piano di investimenti di CTP in Italia, che prevede l’investimento di €1 miliardo nei prossimi cinque anni, e offre a CTP un’importante pipeline di opportunità di sviluppo principalmente nell’Italia settentrionale e centrale. L’operazione si inserisce in un periodo di forte espansione del gruppo in Europa, dove il modello di business park di CTP continua a guadagnare quote di mercato.

Il Gruppo FBH e la società target sono state assistite dallo Studio Apollo & Associati, con l’avv. Davide Ottavio Apollo, name partner dello studio e coordinatore del team che, con gli avv.ti Beatrice Leonte, Alessandra Zuttioni e Salvatore Giorgi si è occupato di agevolare il targeting, le negoziazioni, e le complesse attività di due diligence.

Il team di White & Case che ha prestato assistenza in relazione agli aspetti M&A dell’operazione ha incluso i partner Giovanni Cirelli (Milano), Davide Cavazzana (Milano), Petr Pánek (Praga) e Karel Petržela (Praga), insieme agli associate Camilla Zanetti (Milano) e Francesco Speciale (Milano). Per quanto riguarda gli aspetti connessi a tematiche finance, il team ha visto il coinvolgimento del partner Stefano Bellani (Milano) e degli associate Marco Cattani (Milano) e Giorgio Hassan (Milano).

EY Studio Legale Tributario ha assistito CTP in tutti gli aspetti fiscali dell’operazione coprendo sia le attività di tax due diligence che quelle di tax structuring con un team guidato dal partner Aurelio Pensabene e composto dal Senior Manager Marco Rosso, dal manager Giorgio Marchesi, dai senior Silvia Matranga e Beatrice Nemini e dalla staff Martina Doni. EY-Parthenon ha altresì assistito CTP per la financial due diligence e per la technical ed environmental due diligence.