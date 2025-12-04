Gatti Pavesi Ludovici cresce nell’intellectual property con l’ingresso di Anna Gardini
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici annuncia l’ingresso di Anna Gardini nel ruolo di partner, Head della practice Intellectual Property.
Anna Gardini vanta una consolidata esperienza nell’assistenza a clienti italiani e internazionali in tutte le aree della proprietà industriale e intellettuale, con particolare riferimento a marchi, brevetti, design, copyright, concorrenza sleale, information technology, know-how e segreti commerciali, pubblicità ingannevole e comparativa, indicazioni geografiche e denominazioni di origine.
Prima di entrare in Studio ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell’area Intellectual Property in un primario studio legale italiano, fornendo assistenza giudiziale e stragiudiziale in numerosi settori e affrontando le più svariate problematiche, inclusa la gestione e il coordinamento di contenziosi multigiurisdizionali e la negoziazione di complessi accordi transnazionali.
«L’ingresso di Anna rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita e consolidamento dello Studio, oltre a confermare la nostra capacità di attrarre professionisti di alto profilo. La sua riconosciuta competenza nel campo della proprietà intellettuale rafforza ulteriormente la nostra offerta e ci permette di assistere con ancora maggiore efficacia clienti nazionali e internazionali attivi in settori ad alta intensità di innovazione» ha dichiarato Stefano Valerio, Managing Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.