Piergiorgio Mancone di LawaL Legal & Tax Advisory eletto nel Consiglio di Amministrazione di Globalaw

Piergiorgio Mancone e Roberto Sparano

Piergiorgio Mancone Managing Partner di Lawal Tax & Legal è stato eletto nel Consiglio di Amministrazione di Globalaw in occasione dell’Annual Members Meeting 2025 (GLAMM) tenutosi a Nuova Delhi, India.

Piergiorgio Mancone si avvicenda a Roberto Sparano, partner di Lawal che aveva fatto parte del Board per tre mandati consecutivi.

Globalaw™ è un network internazionale – riconosciuto da Chambers and Partners – composto da 80 primari studi legali indipendenti con più di 4000 avvocati presenti in oltre 70 Paesi nel mondo.

Piergiorgio Mancone ha commentato: “L’avvicendamento nel board di Globalaw con Roberto, che era giunto al termine previsto per statuto del suo incarico e che non poteva essere rinnovato, ma grazie al quale la reputazione di LawaL si è solidificata e accresciuta all’interno del network, rappresenta un passaggio importante che ci consente di proseguire nel lavoro di strutturazione di sempre più strette relazioni con gli studi membri al fine di offrire ai nostri clienti una piattaforma realmente globale di servizi professionali”.