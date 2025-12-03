Ciro Pellegrino entra in Gianni & Origoni

Ciro Pellegrino

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni è lieto di annunciare l’ingresso di Ciro Pellegrino e dello studio boutique da lui fondato, realtà leader nel diritto penale d’impresa. Il fondatore, Ciro Pellegrino, e la sua squadra di avvocati da oltre 35 anni si distinguono per la qualità delle competenze offerte nel campo del diritto penale societario.

La collaborazione tra Gianni & Origoni e lo Studio Legale Pellegrino, avviata già a partire dal 2008, trova oggi la sua naturale evoluzione nella piena integrazione tra le due strutture. Ciro Pellegrino entrerà nella partnership di Gianni & Origoni in qualità di Socio Equity. Lo studio da lui fondato è composto da ulteriori otto professionisti con competenze specialistiche in molteplici ambiti del diritto penale d’impresa, tra cui i reati contro la pubblica amministrazione, i reati societari, bancari, finanziari e tributari, oltre agli illeciti fallimentari, ambientali, in materia di sicurezza sul lavoro, ai crimini informatici e in materia di cybersecurity, alla responsabilità degli enti nascente da reato e alle tutele in ambito sportivo.

L’integrazione di una nota boutique, specializzata nel diritto penale, con uno studio full-service come Gianni & Origoni rappresenta una novità nel panorama dei servizi legali italiani. Per Gianni & Origoni si tratta di un passo significativo nel percorso di crescita e consolidamento dell’offerta, che consente di fornire la migliore expertise possibile in un’area di crescente rilevanza, quale il diritto penale societario.

Giuseppe De Simone e Giuseppe Velluto, Co-Managing Partner di Gianni & Origoni hanno dichiarato: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Ciro Pellegrino e al suo team. In un contesto in cui il diritto penale d’impresa assume un ruolo sempre più centrale per la tutela e la responsabilità delle organizzazioni, siamo certi di offrire un valore aggiunto ai nostri Clienti, che potranno beneficiare di competenze perfettamente integrate nei servizi da noi erogati.”

Ciro Pellegrino, fondatore dello Studio Legale Pellegrino, ha aggiunto: “L’intuizione geniale dei Soci fondatori ha reso Gianni & Origoni uno studio leader a cui sono lieto di unirmi. Questa integrazione è strategica ed è il risultato di un’affinità maturata nel tempo e di un sodalizio ormai consolidato. Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo capitolo, certi che la sinergia generata porterà grandi benefici ai nostri Clienti, oltreché ai nostri Colleghi.”