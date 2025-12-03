BonelliErede e Legance nell’acquisizione da parte di Elevion Group di Maserati Energia

Gabriele Malgeri, Filippo Ruffato

BonelliErede ha assistito Elevion Group nell’operazione di acquisizione di Maserati Energia S.r.l. e del suo impianto di trattamento di rifiuti urbani compostabili, comprensivo della sezione di upgrading per la produzione di biometano, con capacità produttiva pari a 500 Sm³/h.

L’operazione è stata realizzata attraverso l’acquisizione, da parte del gruppo europeo, della maggioranza del capitale sociale di Maserati Energia S.r.l. dal Gruppo Maserati (assistito da Legance), da 40 anni attivo nel settore del trattamento rifiuti, che rimarrà in Maserati Energia come socio di minoranza.

L’assistenza ha coperto l’intera operazione, dalla fase di due diligence al perfezionamento dell’acquisizione, compresa la contrattualistica ancillare.

BonelliErede ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Gabriele Malgeri, membro del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica e da Enrico Chieppa, partner del Dipartimento Litigation & Dispute Resolution. Gli aspetti relativi all’acquisizione e alla contrattualistica sono stati seguiti dalla senior counsel Francesca Di Carpegna Brivio e dall’associate Elisa Odoguardi. Gli aspetti di carattere regolatorio sono stati seguiti dalla partner Giovanna Zagaria e dagli associate Marilù Martoriello e Andrea Sepe; gli aspetti real estate e la contrattualistica di progetto sono stati seguiti dall’associate Alberto Gea e da Valentina Bioli.

Legance ha assistito il Gruppo Maserati, agendo con un team guidato dal partner Filippo Ruffato e dalla senior associate Shirin Niazi, entrambi parte del dipartimento di Energy & Infrastructure.