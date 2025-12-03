Panattoni nomina Klára Sobotková e Giuliano Casale nuovi Co-Managing Director ITALY

Klára Sobotková, Giuliano Casale

Panattoni, azienda leader nel mercato immobiliare industriale e dei data center in Europa, annuncia la nomina di Klára Sobotková e Giuliano Casale in qualità di Co-Managing Director Italy, con effetto dal 1 Dicembre e sede presso l’headquarter di Milano.

Le nomine rappresentano un passo importante nella strategia di crescita di Panattoni in Italia, che continua ad accelerare l’espansione della propria pipeline di sviluppi e investimenti, con l’ambizione di conquistare una posizione di leadership sul mercato, replicando il successo ottenuto in altri Paesi europei. Panattoni continuerà ad intercettare

le migliori opportunità sul mercato, collaborando con tenant e investitori internazionali di primissimo piano, realizzando progetti con elevati standard qualitativi e un approccio orientato alla sostenibilità, con un focus crescente sugli sviluppi nei segmenti logistico, industriale e data center.

Robert Dobrzycki, CEO e co-owner di Panattoni Europe, commenta: “Grazie all’esperienza e lunga serie di successi ottenuti da Klára nel corso dei suoi numerosi anni di attività presso Panattoni e alla solida conoscenza di Giuliano nel mercato industriale e logistico italiano comprovata dagli ottimi risultati raggiunti, disponiamo ora della leadership necessaria per promuovere una crescita sostanziale della nostra piattaforma di sviluppo italiana, e garantire ai nostri clienti prestazioni leader di mercato”.

Klára Sobotková, una delle pioniere della leadership femminile nel settore industrial&logistic della Repubblica Ceca, vanta oltre vent’anni di esperienza in ruoli chiave nel settore commerciare e di sviluppo.

E’ entrata nel Gruppo diciotto anni fa come Leasing&Marketing Coordinator e da allora ha avuto un ruolo chiave nel consolidamento della posizione di leadership dell’azienda sul mercato ceco. Dal 2014 ricopre il ruolo di Direttore Commerciale, e nel 2022 è stata nominata Direttore Sviluppo, contribuendo in modo determinante all’implementazione dei processi ESG, con forte attenzione alla rigenerazione di aree dismesse, all’edilizia sostenibile e al contenimento del consumo di suolo.

Dal 2023, ricopre anche la carica di Vicepresidente per gli Investimenti Esteri presso AFI, rappresentando la Repubblica Ceca in forum internazionali e piattaforme istituzionali incentrate sugli investimenti.

Nel corso della sua carriera ha gestito transazioni per oltre 1.000.000 m2 di spazi industriali, dalla logistica ai magazzini fino agli impianti produttivi, ed è stata finalista al Premio “Manager dell’anno” della Czech Management Association, oltre ad essere stata riconosciuta due volte da Forbes come una delle manager più influenti della Repubblica Ceca.

Klára Sobotková commenta: “Mi approccio al mercato italiano con profondo rispetto e enorme gratitudine nei confronti del team ceco che mi ha formato, sia professionalmente che personalmente. Insieme a Giuliano, ci siamo prefissati l’obiettivo di combinare l’esperienza internazionale di Panattoni alla solida conoscenza del mercato locale, per costruire una piattaforma di alta qualità in Italia, che cresca nel lungo termine e possa servire al meglio i nostri clienti. Come donna in un settore tradizionalmente al maschile, spero che questo passo dimostri che una leadership forte può assumere molte sfaccettature. Per me significa tracciare il percorso con chiarezza, responsabilità e umanità, creando spazi in grado di condurre ad una crescita per tutti”.

La promozione di Giuliano Casale riconosce il contributo significativo apportato sin dal suo ingresso, nel marzo 2024, che ha determinato un decisivo rafforzamento della strategia di crescita e della pipeline di sviluppo in Italia.

Nel ruolo di Director of Acquisitions & Development, ha coordinato l’intero ciclo di sviluppo, contribuendo a costruire una delle pipeline più dinamiche e rilevanti del mercato nazionale.

Nel nuovo incarico, sarà responsabile della crescita del business, del coordinamento della pipeline di sviluppo e della supervisione delle attività di investimento e delivery su scala nazionale.

Giuliano vanta oltre vent’ anni di esperienza nel Real Estate, con focus sugli sviluppi logistici e retail. Prima di entrare in Panattoni è stato Head of Development Italy presso un importante developer internazionale.

Ha ricoperto il ruolo di Development Manager in Adeo Groupe per sette anni, seguendo i mercati del Nord e Centro Italia, e ha maturato esperienze in Auchan, Lidl e Banca Intesa. Nel complesso ha contribuito allo sviluppo di immobili logistici per oltre 800 milioni di euro, un significativo deployment di capitali che si aggiunge all’esperienza e ai progetti sviluppati in precedenza nel settore retail.

E’ laureato in Economia dei Mercati Finanziari ed è membro del Consiglio Direttivo di ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, con cui contribuisce allo sviluppo di strategie e policy per la logistica e l’intermodalità in Italia.

Giuliano Casale commenta: “Sono profondamente onorato di assumere questo ruolo. Negli scorsi mesi abbiamo costruito una piattaforma solida, dinamica e riconosciuta dal mercato. Insieme a Klára e al team, guideremo una nuova fase di crescita, investendo in progetti innovativi e mettendo al centro le esigenze dei nostri clienti e dei nostri partner, con l’obiettivo di generare valore duraturo e rafforzare ulteriormente la nostra leadership nel mercato di riferimento. Klára ed io raccoglieremo le sfide in modo costruttivo, unendo le esperienze reciproche e prospettive, per elevare ulteriormente i nostri standard e accelerare il percorso di leadership di Panattoni in Italia.”