Tutti gli studi nella creazione di Meduspace, primo polo italiano di eccellenza nel settore dell’Educazione Continua in Medicina

Muratore, Zanirato, Pomero e Griffo

Koinos Capital SGR, società di investimento indipendente multi-strategy, quale gestore del fondo Koinos Uno e per il tramite del veicolo indirettamente controllato Meduspace S.p.A. Società Benefit, ha acquisito le partecipazioni rappresentanti l’intero capitale sociale di Dynamicom Education S.r.l. (realtà milanese specializzata nella formazione in ambito cardio-metabolico e muscolo-scheletrico), Formedica S.r.l. (player leccese specializzato nella formazione in ambito reumatologico) e Meeting Planner S.r.l. (società barese principalmente attiva nella formazione in PMA, ginecologia e pediatria).

L’operazione ha portato alla nascita di Meduspace, il primo polo italiano di eccellenza nell’Educazione Continua in Medicina (ECM). Dynamicom Education, Formedica e Meeting Planner costituiranno il “nucleo iniziale” di un ambizioso progetto di aggregazione coordinato dalla holding capogruppo Meduspace S.p.A. Società Benefit, che le controllerà interamente.

Simmons & Simmons ha assistito Koinos e Meduspace in tutti gli aspetti legali dell’operazione (dalla due diligence ai contratti, anche relativi al reinvestimento degli imprenditori in Meduspace, al prestito obbligazionario e alla strutturazione della holding), con un team multidisciplinare guidato dal partner Marco Muratore e composto dagli associate Nicola Rabitti e Marco Businelli e dalla trainee Anna De Marco per gli aspetti corporate, dal partner Franco Gialloreti, dal counsel Tommaso Zanirato, dal supervising associate Giorgio Peli e dall’associate Veronica Ciardo per gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione, dal partner Vincenzo Salvatore, dal supervising associate Giuseppe Ragucci e dalla trainee Chiara Doveri per gli aspetti regolamentari, dal partner Stefano Lava e dal supervising associate Marco Bono per gli aspetti giuslavoristici e dalla partner Stefania Bergia e dal supervising associate Alessandro Zullo per gli aspetti IP.

Koinos è stata inoltre assistita da EY Parthenon con il team del partner Nicola Cavallo e del senior manager Matteo Scozzi per la business due diligence e da EY per la due diligence finanziaria, con un team guidato dal partner Vincenzo Vittorio Chiaia, fiscale con un team guidato dal partner Michele Lotito, payroll con un team guidato dal partner Juljana Xhafa e ESG con un team guidato dal partner Enrico Perego.

I soci venditori di Dynamicom Education sono stati assistiti da LawSharing, con un team coordinato dal partner Emilio Servidio, in relazione a tutti i profili legali della transazione, e da LawLex, con un team coordinato dal Dott. Antonio Grasso, per i profili di advisory finanziaria e fiscale.

Legance ha assistito i soci venditori di Formedica S.r.l. e Meeting Planner S.r.l. con un team guidato dalla partner Federica Pomero e dalle associate Hilde Arcovito e Margherita Mercatali.

La struttura finanziaria dell’operazione ha previsto l’emissione, da parte di Meduspace, di un prestito obbligazionario sottoscritto dai fondi di debito Green Arrow Capital SGR, per il Fondo Green Arrow Private Debt Fund II, e da Arcano Partners, per il fondo Arcano Private Debt II, che sono state assistite da Chiomenti, con un team coordinato dal partner Davide D’Affronto e dalla counsel Maria Ilaria Griffo, e composto dall’of counsel Mario Pelli Cattaneo, e dalle associate Ludovica Sofia Ruspantini e Francesca Mecca Galgano.

Loan Agency Services S.r.l., con un team guidato dall’Equity partner Domitilla de Nucci e coadiuvata dalla Manager Tatiana Iaizzo, dall’associate Martina Sirotti e dall’Analyst Andrea Mori ha partecipato all’operazione nel ruolo di Issuing Agent e Calculation Agent nonché di Noteholders’ Representative e Security Agent.

Nell’operazione è stata coinvolta anche Banca Popolare di Sondrio, con un team composto dal responsabile banca depositaria Athos Raschetti e dall’account manager Marco Citella.