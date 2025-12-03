L’Associazione Forense Avvocati di Aprila, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Latina e della Fondazione dell’Avvocatura Pontina “Michele Pierro”, presenta il convegno dal titolo

“AI e controlli nel rapporto di lavoro: sanzioni, stress. lavoro-correlato e ammissibilità delle prove digitali”

Consulta il programma

L’intelligenza artificiale è un tema cruciale che condiziona le nostre vite ma anche la professione dell’Avvocato. Il convegno vuole indagare alcuni aspetti che riguardano il Diritto del Lavoro, tra riforme e innovazione tecnologica. Si discuterà di rapporto di lavoro, analizzando tanto gli aspetti sostanziali, quanto quelli processuali, tra innovazione e tutele. Si esamineranno quindi le sanzioni disciplinari nell’era dei controlli intelligenti. Si farà infine un focus sullo stress lavoro-correlato, considerando gli obblighi del datore di lavoro e la tutela del lavoratore.

Il convegno avrà luogo a Latina venerdì 12 dicembre 2025, dalle ore 15:00 alle 18,00 presso la Sala del Comitato di Quartiere Aprilia-Nord, in Via Veneto n. 2. Per la partecipazione all’evento, l’Ordine degli Avvocati di Latina ha riconosciuto n. 3 crediti formativi obbligatori in materia di Diritto del Lavoro.

Per partecipare all’evento, iscriversi su RICONOSCO.

Per eventuali informazioni, scrivere a: ass.forense.avv.aprilia@gmail.com

Media Partner Il Sole 24 ORE