Simmons & Simmons, Pirola Pennuto Zei & Associati e Iuxteam per la seconda iniziativa del Fondo Camplus Long Term

Emanuela Molinaro, Enrico Stefanelli, Rocco Campanella e Alessandro Giannelli

Simmons & Simmons ha assistito Praemia Reim Italy SGR, per conto del Fondo Camplus Long Term, nella seconda operazione nell’ambito della piattaforma nazionale dedicata agli investimenti immobiliari nel settore delle residenze universitarie.

Dopo il successo della prima acquisizione a Milano, quartiere Turro, il Fondo accelera con un nuovo investimento che segna un ulteriore passo verso la creazione di spazi innovativi e funzionali, pensati per le esigenze delle nuove generazioni. Oggetto dell’operazione è l’immobile di via del Carpentiere 52 a Bologna, moderna residenza per giovani lavoratori.

L’iniziativa conferma ancora una volta la mission del Fondo Camplus Long Term: valorizzare immobili già operativi e attrarre risorse attraverso la gestione di strutture di qualità. La gestione è stata affidata a Camplus, leader nel settore, tramite un contratto di locazione a lungo termine.

Simmons & Simmons ha seguito la SGR, per conto del Fondo, in tutte le fasi dell’operazione con un team multidisciplinare guidato dalla partner Emanuela Molinaro, affiancata dal managing associate Enrico Stefanelli e dall’associate Francesca Giammarino nonché, per gli aspetti amministrativi, dal partner Mauro Pisapia e dal counsel Luigi Pontrelli.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Claudio Schettini e Alessandro Giannelli.

Camplus, infine, è stata assistita da Iuxteam Avvocati & Commercialisti, con il salary partner Rocco Campanella.