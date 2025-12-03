Molinari e studio Corbò nell’acquisizione di assimedici da parte di Ardonagh Italia

Nicolo’ Juvara, Claudio Zanda e Filippo Corbò

Ardonagh Italia, parte di The Ardonagh Group, ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Assimedici S.r.l., storica società di brokeraggio e punto di riferimento nel mercato della responsabilità sanitaria in Italia, unitamente alle agenzie Underwriting Agency S.r.l., LU Liability Underwriting S.r.l. e Insurtech Underwriting S.r.l..

Tale operazione, che rappresenta la decima acquisizione di Ardonagh nel 2025, segna un passaggio importante per lo sviluppo del gruppo in un segmento di business estremamente rilevante nel panorama assicurativo.

Ardonagh Italia, si è avvalsa dell’assistenza legale di Molinari con i partner Nicolo’ Juvara e Claudio Zanda, la senior counsel Alessia Keissidis, gli associate Margherita Del Deo, Gian Luca Marchi e Giulia Spanghero, e la trainee Marina Bellaroba. La due diligence in materia di diritto del lavoro è stata svolta da Alessandra Perelli, partner di 4Legal Studio Legale.

I venditori sono stati assistiti da Studio Corbò per tutti gli aspetti legali dell’operazione con il partner Filippo Corbò e l’associate Matteo Corbò.