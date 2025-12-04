Pedersoligattai assiste Wing Bidco nell’OPA sulle azioni di ALA

Alessandro Capogrosso, Marina Ampolilla e Marcello Bragliani

A seguito dell’approvazione del documento di offerta, Wing BidCo – veicolo controllato dal fondo H.I.G. Capital – ha dato avvio all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria e totalitaria (OPA) sulle azioni di ALA, realtà aziendale attiva nel settore della logistica integrata nel campo aeronautico e aerospaziale, sia in ambito civile che nel settore della difesa (Aerospace & Defence), a livello globale. L’operazione è finalizzata al delisting dell’emittente da Euronext Growth Milan.

L’offerta ha a oggetto complessive 912.030 azioni, pari al 10,10% del capitale sociale di ALA non già detenuto da Wing BidCo, che alla data di avvio del periodo di adesione è quindi titolare dell’89,90% del capitale sociale. Il periodo di adesione è fissato dal 1° al 19 dicembre 2025, mentre il pagamento del corrispettivo agli aderenti è previsto per il 30 dicembre 2025.

L’obbligo di promuovere l’OPA era sorto il 21 ottobre 2025, a seguito del closing dell’acquisizione, da parte dell’offerente, di una partecipazione di maggioranza in ALA: qui tutti i dettagli e gli studi coinvolti. In particolare, come già riportato da Legalcommunity, il team guidato da Alessandro Capogrosso aveva assistito H.I.G. Capital, e in particolare il team di H.I.G. European Middle Market LBO basato a Londra, nell’operazione, risultata tra i maggiori e più rilevanti deal di private equity dell’anno.

PedersoliGattai assiste l’offerente con un team guidato dal partner Alessandro Capogrosso, coadiuvato dai senior associate Matteo Sica Fiorillo, Pietro Faggiana e Francesca Luvisotti e dall’associate Elisa Cimenti.

Facchini Rossi Michelutti ha assistito l’offerente in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla, dai senior associate Armando Tardini e Michele Babele e dell’associate Giacomo Capuani.

L’operazione è in parte finanziata da un pool di banche. PedersoliGattai e Latham & Watkins hanno assistito, rispettivamente, l’offerente e il pool di banche.

Per PedersoliGattai ha agito un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti, coadiuvato dal partner Gian Luca Coggiola, dal senior counsel Stefano Motta e dall’associate Rocco Ottovian.

