Gli studi legali nell’ingresso di De Agostini in Legami

Marco Rinaldi, Alfredo D’Aniello, Graziano Cucchi, Matteo Trapani, Filippo Ughi, Margherita Santoiemma, Andrea Cecchi

Gianni & Origoni, ADVANT Nctm, Molinari, Studio Associato - Consulenza legale e tributaria di KPMG e BonelliErede sono gli advisor coinvolti nell’operazione di ingresso di De Agostini in Legami tramite acquisto del 42% di Legami detenuto da Flexible Capital Fund, fondo gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr.

Legami, gruppo attivo nel settore della cartoleria, degli articoli regalo e degli accessori lifestyle, ha registrato un fatturato di 245 milioni nel 2024, un ebitda superiore ai 50 milioni e una presenza internazionale che si è ampliata rapidamente, con distribuzione in oltre 70 Paesi, 10.000 rivenditori, più di 600 corner e un network retail diretto in continua espansione, oggi attivo in Italia, Francia e Spagna. Per il 2025, Legami prevede il superamento dei 300 milioni di fatturato e l’apertura di ulteriori boutique, tra cui 16 in Francia e 5 in Spagna, per un totale di più di 150 negozi in gestione diretta.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il socio di maggioranza, fondatore e CEO Alberto Fassi, nonché la società Legami e gli altri managers soci di minoranza, con riguardo agli aspetti legali legati all’uscita del Fondo Flexible Capital Fund ed all’ingresso del nuovo socio De Agostini, con un team guidato dal Partner Alfredo D’Aniello, con il Counsel Marco Rinaldi ed il Senior Associate Graziano Cucchi, ed il supporto degli Associate Federica Baldini e Vittorio Del Vecchio per i profili corporate, ed il Partner Saverio Schiavone e la Managing Associate Eleonora Rainaldi per i profili lavoristici. I profili fiscali sono stati invece seguiti, per conto del socio di maggioranza e la società Legami, dallo Studio VBM di Bergamo e dall’Associate Guido Fontana.

Lo studio legale internazionale ADVANT Nctm ha assistito De Agostini in relazione a tutti gli aspetti dell’acquisizione con un team guidato dal Partner Matteo Trapani con il Partner Filippo Ughi e il Senior Associate Luigi A. Stabile con riguardo agli aspetti M&A. Per i profili banking & finance, ADVANT Nctm ha assistito De Agostini con un team composto dal Partner Giovanni De Capitani, la Counsel Bianca Macrina e il Senior Associate Andrea Bertoni. Gli aspetti fiscali, invece, sono stati curati dalla Partner Barbara Aloisi e dal Counsel Irene Aquili.

KPMG ha assistito De Agostini nell’attività di due diligence contabile e finanziaria, con un team guidato dal Partner Alberto Vaccaro, nell’attività di due diligence fiscale, con un team guidato dal Partner Stefano Cervo, e nell’attività di due diligence legale, con un team guidato dal Partner Alberto Cirillo e dalla Director Valeria Virzì.

Il Fondo Flexible Capital Fund, gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr, è stato assistito da Molinari con un team guidato dalla partner Margherita Santoiemma e composto dal senior associate Andrea Cecchi e dall’associate Beatrice Mattioni. Gli aspetti fiscali, invece, sono stati curati dalla Partner Ottavia Alfano.

L’operazione ha visto il coinvolgimento anche dello studio BonelliErede, con un team guidato dal partner Francesco Pirisi, nell’assistenza ad alcuni stakeholders coinvolti nell’operazione medesima.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Carlo Marchetti.