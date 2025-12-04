LCA Studio Legale con Kaleon per l’IPO sui mercati di Milano e Parigi

Team

LCA Studio Legale, con un team composto da Benedetto Lonato, Edoardo Berni, Martina Lacalamita, Alessandro Iustulin e Laura Scarola, e con il supporto del fondatore Giovanni Lega, ha assistito Kaleon, società riconducibile alla famiglia Borromeo specializzata in attività di gestione e valorizzazione di patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, nell’IPO con contestuale ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società sia su Euronext Growth Milan che su Euronext Growth Paris, per una delle più importanti raccolte del 2025. Si tratta di un’operazione di particolare interesse: è infatti il primo caso di IPO contestuale sui due mercati.

La data di inizio delle negoziazioni è prevista in concomitanza sui listini di Milano e Parigi il primo dicembre.

Il prezzo dell’offerta è di 4 euro per azione, con una capitalizzazione di mercato prevista alla data di avvio delle negoziazioni di 56,5 milioni. Il flottante sarà pari a circa il 29,20% del capitale sociale della società, senza tener conto dell’eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe. In caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 31,86%. Il controvalore complessivo del collocamento è pari a 18 milioni di euro (inclusa l’opzione greenshoe). Sulla base delle richieste pervenute nell’ambito dell’offerta, sono state allocate 4,5 milioni di azioni.

Nel processo di quotazione, Kaleon è assistita anche da Emintad Italy S.r.l., quale advisor finanziario, Equita SIM S.p.A. quale Global Coordinator ed Euronext Growth Advisor sul mercato Euronext Growth Milan, TP ICAP Europe SA quale Co-Global Coordinator e Listing Sponsor sul mercato Euronext Growth Paris, KPMG S.p.A. quale società di revisione, Studio Alfuor quale tax advisor, Adagio23 S.r.l. quale advisor per la circolettatura dei dati gestionali ed extra contabili, Barabino & Partners quale consulente in comunicazione in Italia e NewCap in qualità di media e IR advisor sul mercato retail francese.