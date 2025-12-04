Tre nuovi soci per BonelliErede: Francesca Peruzzi, Riccardo Denaro e Pietro Ferretti

Si amplia la partnership di BonelliErede. In occasione dell’Assemblea degli Associati di BonelliErede, che si è svolta sabato 29 novembre, è stata deliberata la nomina a partner di Francesca Peruzzi, Riccardo Denaro e Pietro Ferretti.

Francesca Peruzzi ha iniziato il proprio percorso nella sede di Milano di BonelliErede nel 2013. Si occupa di diritto societario, in particolare di operazioni straordinarie, equity capital markets e corporate governance. Nel 2017 ha vinto la prima edizione del bando ...