BonelliErede deal counsel nel finanziamento di un impianto fotovoltaico del gruppo PLT energia

BonelliErede ha agito in qualità di deal counsel nell’operazione di finanziamento, su base project financing, per l’esercizio di un impianto fotovoltaico con capacità complessiva di 8,2 MW localizzato nel Comune di Mordano (provincia di Bologna) e per il supporto alle generali esigenze di cassa del prenditore.

L’operazione di finanziamento è stata strutturata da BPER Banca la quale, agendo anche come Banca Finanziatrice, Banca Agente e Banca Depositaria, ha concesso il relativo finanziamento in favore...