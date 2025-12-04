Gli studi professionali coinvolti nell’acquisizione di un impianto di Biogas della Società Agricola Eredi Merigo Angelo da parte di Draycott S.R.L.
Draycott S.r.l., piattaforma di investimento nel biometano, ha perfezionato l’acquisto del 100% delle quote della Società Agricola Bioenergia Capralba S.r.l., titolare di un impianto di biogas alimentato da biomasse organiche.
BIP Law & Tax ha assistito Draycott srl con un team guidato dall’equity partner Marco Muscettola e composto dalla Manager Bianka Vecaj e dal Senior Matteo Vagnoli per i profili M&A, corporate, contrattuali e real estate, e dalla Senior Manager Nicoletta Bezzi per gli aspetti...