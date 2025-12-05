Masotti Cassella con NomosFIT nella consulenza contrattuale di clienti esteri in Italia

Mascia Cassella

Masotti Cassella, studio legale italiano multipractice attivo nei principali ambiti del diritto d’impresa, nell’ambito della collaborazione con Lexwork International, ha assistito un’importante società internazionale, NomosFIT che ricerca figure professionali di eccellenza nel settore legale per collaborazioni con clienti italiani ed esteri.

L’incarico ha riguardato l’armonizzazione dei contratti di consulenza dei professionisti, già utilizzati in regime di common law, con la normativa italiana giuslavoristica e di impresa.

Masotti Cassella ha inoltre fornito supporto nella negoziazione tra le parti e nella definizione delle garanzie contrattuali utili a tutelare sia gli interessi aziendali sia la posizione dei professionisti coinvolti, con particolare salvaguardia dei codici deontologici e di condotta di ciascuna delle parti coinvolte.

L’operazione, che amplia ulteriormente l’attività di consulenza contrattuale per clienti esteri che operano in Italia, è stata seguita da un team guidato dal partner Mascia Cassella, con il supporto del senior associate Barbara Bertini.