Latham & Watkins, Milbank e PedersoliGattai nella nuova emissione obbligazionaria high yield da €540 milioni di Duomo Bidco S.p.A, holding di KIKO Milano

Duomo Bidco S.p.A ha completato con successo una nuova emissione obbligazionaria senior secured a tasso variabile da €540 milioni con scadenza nel 2032. Duomo Bidco S.p.A è la holding di KIKO Milano, marchio italiano attivo nel beauty e diffuso a livello internazionale, e portfolio company di L Catterton, uno dei principali fondi di private equity focalizzato sul segmento consumer a livello globale.

Latham & Watkins ha assistito Duomo Bidco con un team guidato dai partner corporate Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi, con gli associate Chiara Coppotelli e Ruggero Barelli per gli aspetti US capital markets. I partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi e la counsel Erika Brini Raimondi, con gli associate Francesca Parisini e Lorenzo Suzzi e il trainee Victor Bruno hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano; il partner londinese Hendrik Smit, con gli associate Patrick McDonald e Lilia Vasiliev hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto inglese; gli associate Marco Bonasso e Lorenzo Rovelli hanno prestato assistenza per i profili capital markets di diritto italiano; il partner Cesare Milani con gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi e la trainee Ursula Seliciato hanno seguito i profili regolamentari dell’operazione, mentre i partner newyorkesi Jocelyn Noll e Rene de Vera con l’associate Allison Esquen-Roca hanno seguito i profili fiscali.

Milbank LLP e PedersoliGattai hanno assistito il pool di banche guidato da Deutsche Bank e composto da Barclays, IMI — Intesa Sanpaolo e UniCredit.

Il team di Milbank è stato guidato dalla partner Rebecca Marques con gli associate Stefanos Serfas, Luca Mirabile e Daniele Casà per i profili capital markets di diritto statunitense. Il team di PedersoliGattai è stato guidato dal partner Gaetano Carrello con la senior partner Silvia Pasqualini e gli associates Piero Piccolo e Martina Pagliara, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Cristiano Garbarini con la counsel Valentina Buzzi.