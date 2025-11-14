Gli studi nell’acquisizione di Seven da parte di Fila

Annalisa Barbera, Federica Munno e Federico Bal

Fila S.p.A (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, ha sottoscritto un accordo che prevede l’acquisto del 100% di Seven – azienda leader nella produzione di zaini e di un’ampia gamma di prodotti dedicati alla scuola e all’educazione attraverso marchi di proprietà tra cui Seven, Invicta, SJ Gang e Mitama – dai soci fondatori (famiglia Di Stasio) e dall’azionista di maggioranza Green Arrow Private Equity Fund 3, fondo gestito da Green Arrow Capital.

L’operazione, il cui closing è atteso entro il 31 gennaio 2026, rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di ulteriore sviluppo del Gruppo Fila, consentendo sinergie commerciali significative, un ampliamento del portafoglio di brand e un rafforzamento del posizionamento competitivo nel mercato scolastico italiano.

Hanno agito in qualità di consulenti legali di Fila, lo Studio Salonia e Associati, con un team guidato dalla partner Annalisa Barbera e composto dalle senior associate Federica Paganini e Valentina Besutti, e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team guidato dalla partner Federica Munno e composto dal junior partner Vittorio Cavajoni, dagli associate Marco Tapparo e Luca Orio e dalla junior associate Silvia Barbati nonché, per i profili financing, dall’equity partner Andrea Limongelli con l’associate Leopoldo Esposito.

PedersoliGattai ha assistito i soci fondatori (famiglia Di Stasio) e l’azionista di maggioranza Green Arrow Private Equity con un team composto dal partner Federico Bal, dal senior associate Edoardo Pistone e dall’associate Filippo Speroni.