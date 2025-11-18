IPG Law Firm assiste Dürr AG nello spin-off e nella successiva cessione del ramo d’azienda italiano specializzato nella realizzazione di impianti di depurazione di emissioni da processi industriali a Stellex Capital Management

Cristiano Lenti, Eugenia Gargale, Maria Luisa Appendino, Gianfranco Beltrame

IPG Law Firm, con un team guidato dal Senior Partner Cristiano Lenti e composto dalla Partner Eugenia Gargale, dall’Associate Partner Maria Luisa Appendino e dal Senior Associate Gianfranco Beltrame, ha assistito Dürr Aktiengesellschaft - sede centrale di uno dei principali gruppi mondiali nell’ingegneria meccanica e impiantistica, attivo in settori quali l’automotive e il medicale - nell’operazione di spin-off e nella successiva vendita del ramo italiano specializzato nelle tecnologie per la pulizia a Stellex Capital Management LLC.

L’operazione è stata condotta in collaborazione con il Global M&A Legal Team del Gruppo Dürr, guidato da Carina Lenz, e con il Finance Team italiano, sotto la direzione del Chief Financial Officer, Enrico Magnetto.

Il team di IPG Law Firm ha curato la consulenza in materia fiscale, nonché tutti gli aspetti di diritto commerciale e del lavoro, supportando Dürr Aktiengesellschaft nella pianificazione e nell’esecuzione dell’operazione straordinaria.