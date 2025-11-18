Dentons nel sustainability-linked bond di MAIRE da 275 milioni di euro

Annalisa Feliciani

Lo studio legale Dentons ha assistito Equita, Banca Akros e PKF Attest Capital Markets, anche in qualità di transaction counsel, nell’emissione da parte di MAIRE, gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie per la transizione energetica, di un prestito obbligazionario sustainability-linked senior unsecured per un ammontare di 275 milioni di euro. Nell’ambito dell’operazione, Equita ha agito in qualità di placement agent e, insieme a Banca Akros e PKF Attest Capital Markets, in qualità di joint bookrunners.

I titoli sono stati ammessi a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT e sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange e sono stati offerti a investitori retail in Italia e ad investitori istituzionali in Europa.

Il prestito obbligazionario, con un taglio minimo unitario pari a 1.000 euro e un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, ha durata di 5 anni e un tasso di interesse fisso annuo del 4,00% che potrà essere incrementato fino ad un massimo dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2028, di specifici target di riduzione delle emissioni di CO2.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dalla counsel Bianca Chiara Sinisi, dall’associate Edoardo Zeppilli, dai trainee Niccolò Mauro e Carlotta Ippoliti, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dal trainee Alessandro Sicilia per gli aspetti fiscali di diritto italiano. Il partner David Cohen e gli associate Tom Day e Ed Varney dell’ufficio di Londra hanno seguito i profili di diritto inglese, mentre gli aspetti fiscali lussemburghesi sono stati seguiti dal partner Jean Luc Fisch con il counsel Vincente Quittre e l’associate Yasmine Sabra