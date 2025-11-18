Gli advisor legali coinvolti nell’acquisizione di Objectway

Luigi Verga

Freshfields LLP ha assistito Cinven nell’investimento in Objectway, un fornitore leader di software e servizi per istituzioni finanziarie in Europa, UK, Nord America e Medio Oriente.

Fondata nel 1990 e con sede a Milano, Objectway è leader nelle soluzioni as-a-service digitali per la gestione integrata di front, middle e back office e supporta oltre 250 istituzioni finanziarie in più di 16 paesi. L’investimento di Cinven sosterrà la continua crescita di Objectway, includendo l’espansione organica e operazioni mirate di M&A.

Freshfields ha assistito Cinven con un team multidisciplinare coordinato per gli aspetti corporate dal partner Luigi Verga, insieme alla senior associate Vittoria Deregibus, all’associate Ludovico Goglino, nonché Edoardo Pesenti e Ludovica Ghirlanda. Gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Lombardo con il counsel Giuliano Marzi con l’associate Filippo Sciarrone insieme a Costanza Avara e Alessandra Schiavone. Gli aspetti di merger control e golden power sono stati seguiti dalla partner Ermelinda Spinelli con la senior associate Cecilia Carli, l’associate Ignazio Pinzuti Ansolini e Maria Numa Blondi. Il counsel Toni Marciante ha fornito consulenza in materia fiscale.

Giovannelli e Associati ha assistito Objectway e i suoi azionisti, con un team coordinato dal partner Matteo Delucchi e composto dalla counsel Giulia Sannino e dagli associate Camilla Larcher e Alessio Buontempo. Alpeggiani Avvocati Associati ha supportato Objectway per gli aspetti relativi all’indebitamento bancario e finanziario, con la managing associate Teresa Grisotti e il partner Marco Carbonara. Russo De Rosa Associati con un team coordinato dai partner Leo De Rosa ed Alessandro Manias e composto da Mattia Cardinali, Francesco Di Giandomenico, Jacopo Moriconi, Manuel Loreti e Giovanni Peruzzi ha assistito Objectway nella valutazione dei profili fiscali del disinvestimento e del reinvestimento, nonché dei profili valutativi dell’operazione.

Gli studi legali Freshfields (con il team sopra menzionato) e White & Case hanno assistito le parti nella strutturazione dell’operazione di finanziamento e nella predisposizione della documentazione. White & Case ha prestato assistenza ai soggetti finanziatori con un team guidato dai partner Stefano Bellani, Luca Maffia e Pietro Magnaghi, insieme agli associate Alessia Sommadossi e Mario Vita.

Banca Popolare di Sondrio (con un team composto da Athos Raschetti e Marco Citella) e Loan Agency Services (con un team guidato dal partner Domitilla De Nucci, dal senior associate Giuseppe Guerriero e dagli analyst Andrea Mori e Laura Lovato) sono stati coinvolti nel finanziamento dell’operazione in qualità di agenti.