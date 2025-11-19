Eversheds Sutherland con Vernici Caldart nell’acquisizione di Atlantic Industria Vernici S.R.L.

Alessandro Vischi, Rolf Trevisan

Eversheds Sutherland, con un team guidato dal partner Alessandro Vischi (in foto) e composto dal senior associate Giovan Battista Biondo e dall’associate Federico Lazzareschi per gli aspetti corporate, ha assistito Vernici Caldart S.r.l. nell’acquisizione di Atlantic Industria Vernici S.r.l., società fondata nel 1946 e specializzata in vernici per applicazioni industriali, ferroviarie e ACE, nonché nella verniciatura dell’argento.

L’operazione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita di Vernici Caldart, volto a rafforzare la propria presenza nel mercato delle vernici industriali attraverso l’integrazione di nuove competenze e linee di prodotto complementari.

Eversheds Sutherland ha agito con un team multidisciplinare composto dalla partner Valentina Pomares, dalla senior associate Giulia Basso e dall’associate Marta Santucci per i profili labour; dal partner Giuseppe La Rosa supportato dalla senior associate Marta Pozzoli e dall’associate Gloria Carafa per gli aspetti amministrativi; e dal partner Massimo Maioletti coadiuvato dall’associate Edoardo Coia per le tematiche di data protection.

Spada Partners ha assistito Vernici Caldart per gli aspetti fiscali dell’operazione, con un team financial guidato dal partner Antonio Zecca, affiancato dal director Francesco De Buglio e dall’associate Filippo Pellegrinelli, e un team tax guidato dal partner Luca Zoani, con il supporto del manager Pierpaolo Colucci.

I venditori sono stati assistiti dall’Avv. Rolf Trevisan (in foto) dello Studio Legale Campoccia Avvocati Associati per gli aspetti legali, e dal Dott. Mattia Botta per i profili fiscali.

L’acquisizione consolida il posizionamento di Vernici Caldart come gruppo di riferimento nel settore delle vernici ad alte prestazioni, con un fatturato complessivo di 35 milioni di euro e 80 dipendenti, unendo specializzazione, sostenibilità e visione internazionale.