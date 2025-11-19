Acquisizione di Nachmann da parte di F&P Equity Partners. Gli Studi coinvolti

Ilaria Antonella Belluco, Francesco Dialti, Marina Balzano, Mattia Odescalchi

CBA Studio Legale e Tributario e Orrick, Herrington & Sutcliffe hanno affiancato rispettivamente F&P Equity Partners e le banche finanziatrici nell’operazione che ha portato all’ingresso del fondo nel capitale di Nachmann S.r.l.. Il gruppo italiano, leader nel settore delle specialità chimiche, è controllato dalla famiglia Cotilli, che è stata invece assistita dall’avvocato Mattia Odescalchi, titolare dell’omonimo studio milanese, e da Scouting Capital Advisors.

L’investimento, il sesto per F&P Equity Partners, è stato realizzato attraverso una NewCo partecipata al 60% da un veicolo promosso e gestito dalla società – sostenuto da investitori prevalentemente di estrazione industriale – e al 40% dalla famiglia Cotilli. Il closingè avvenuto nell’ambito di un’operazione di leveraged buy-out finanziata da Crédit Agricole Italia S.p.A. (banca agente), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e BNL BNP Paribas.

CBA Studio Legale e Tributario ha seguito F&P Equity Partners con un team multidisciplinare guidato dalla partner Ilaria Antonella Belluco, con il partner Luca Fabbrini e l’associate Alessia Crozzoli per tutti i profili societari e contrattuali, nonché l’associate Matteo Maci per la due diligence lato corporate; dal partner Francesco Dialti, con il senior associate Vincenzo Cimmino e le associate Valentina Bombino e Lucrezia Ghezzi, per gli aspetti finance; dal partner Gianvito Riccio per la due diligence labour e da Giovanna Boschetti per i profili privacy.

Orrick ha assistito le banche nel contratto di finanziamento con un team composto dalla partner Marina Balzano, dall’associate Claudia Loriggio e dalla trainee Elisa Zaccaria.

A supporto di F&P Equity Partners sono intervenuti inoltre RTZ per la financial & tax due diligence, Fortlane Partners (già Goetzpartners) per la business due diligence, Ramboll per la due diligence ambientale e Ethica Group con il team di M&A Advisory.

F&P Equity Partners, nata nel 2023 come evoluzione di F&P4BIZ, è una società indipendente focalizzata sul private equity e, in particolare, sul modello del club deal. Fondata da Maurizio Perroni, Andrea Lovato, Guglielmo Fiocchi e dallo studio RTZ, accompagna imprese italiane di eccellenza in percorsi di sviluppo e crescita manageriale, valorizzando la continuità imprenditoriale e l’incontro tra capitali e competenze industriali.

Fondata nel 1975 e con sede a Milano, Nachmann è un gruppo internazionale con stabilimenti produttivi in provincia di Lodi e in Thailandia, attivo nella formulazione e vendita di prodotti chimici speciali ad alto contenuto tecnologico per settori quali materie plastiche, automotive, eolico, materiali compositi, grassi lubrificanti e batterie, con un fatturato consolidato superiore ai 40 milioni di euro.

L’accordo mira a sostenere un piano di crescita e innovazione, con investimenti in R&D, lo sviluppo di nuovi mercati e un rafforzamento della presenza internazionale, anche attraverso future operazioni di M&A.