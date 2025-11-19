Eptalex cresce nel fiscale con Andrea Iannaccone

Lo studio legale e tributario Eptalex – Garzia Gasperi & Partners cresce con l’inserimento del nuovo equity partner Andrea Iannaccone, proveniente da un primario studio italiano e annuncia il cambio di denominazione in Eptalex – Garzia Gasperi Iannaccone & Partners.

Andrea Iannaccone è specializzato in fiscalità d’impresa, delle società e dei gruppi, diritto comunitario, transfer pricing e in operazioni straordinarie in generale; ha maturato una significativa esperienza in verifiche fiscali...