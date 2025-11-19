Groupe Premium e Grifo Group instaurano una partnership strategica con l’obiettivo di creare un modello europeo di gestione assicurativa, previdenziale e patrimoniale.

Di Stasio, Mori, Vito Rizzo, Matteo Bruni, Jeremy Scemama

Groupe Premium, gruppo francese attivo nella gestione patrimoniale, e Grifo Group, operatore di riferimento in Italia nei settori assicurativo, finanziario e della mediazione creditizia, instaurano una partnership strategica con l’obiettivo di creare un modello europeo di gestione assicurativa, previdenziale e patrimoniale.

L’operazione, prima tappa del processo di espansione a livello europeo di Groupe Premium, comporta l’ingresso di quest’ultimo nel capitale sociale di Grifo Group e costituisce l’avvio di una cooperazione strategica fondata su una forte complementarità tra i due gruppi che crea significative sinergie operative e commerciali, unendo la solidità finanziaria e la capacità di crescita organica di Groupe Premium con l’esperienza e la conoscenza delle dinamiche del mercato italiano di Grifo Group, che diventa il partner esclusivo per lo sviluppo in Italia.

Nell’ambito dell’operazione, il socio fondatore di Grifo Group, Bernardo Franchi, insieme ai soci di riferimento Anna Sacchi, Marcella Tenti e Giuliano Perego, mantiene una partecipazione significativa nel capitale sociale e continuerà a guidare la strategia del gruppo in Italia, entrando al contempo a fare parte del comitato strategico di Groupe Premium.

Fondato nel 2000, Groupe Premium è uno dei principali operatori della gestione patrimoniale in Francia nonché il primo distributore indipendente sul mercato francese in termini di raccolta per conto di assicuratori di primo piano quali Swiss Life, Abeille Assurances, AG2R, Garance e Groupama Gan Vie. Il gruppo conta più di 2.000 collaboratori e partner, oltre 18 miliardi di Euro di patrimoni in gestione e 150.000 clienti. Groupe Premium è specializzato nella gestione patrimoniale per tutti i profili di investitori, con particolare riferimento a brokeraggio assicurativo, gestione di attivi, consulenza patrimoniale e soluzioni di investimento. Nel capitale sociale di Groupe Premium sono presenti i fondi di investimento Eurazeo, Blackstone e Montefiore, che hanno consentito un’ulteriore accelerazione della crescita organica e per linee esterne.

Grifo Group è uno dei principali attori italiani nei settori assicurativo, del risparmio e della mediazione creditizia, che, grazie al proprio radicamento territoriale e a una rete di 500 business advisor, gestisce patrimoni per oltre 1 miliardo di Euro e fornisce servizi a più di 65.000 clienti, per un fatturato di 34 milioni di Euro. Grifo Group è a capo di un gruppo diversificato di società controllate complementari e sinergiche tra loro, strutturate per gestire i servizi e le attività del gruppo, che si articolano in due business unit principali: il canale diretto e il canale istituzionale (banche, compagnie assicurative e intermediari). Grifo Group è specializzato in soluzioni assicurative e finanziarie su misura e accompagna risparmiatori e investitori, privati e istituzionali, nella pianificazione della gestione patrimoniale.

Groupe Premium è stato assistito nell’operazione da Proskauer Rose LLP, sede di Parigi, con un team coordinato dal socio Jeremy Scemama e da Aurélie Briquet, e da Giovannelli e Associati con un team composto da Alessandro Giovannelli, Matteo Bruni e Marika Gentile. Grifo Group e i soci fondatori sono stati assistiti da Russo De Rosa Associati con un team multidisciplinare coordinato dai soci Andrea Bolletta e Gianmarco Di Stasio, e composto da Sergio Mori e Giulia Mazzilli per gli aspetti legali, da Vito Rizzo per gli aspetti finanziari e valutativi, nonché da Andrea Ridolfi ed Elia Longo per la parte fiscale.