Russo De Rosa Associati affianca il socio Gianluca Possamai nell’acquisizione dell’intero capitale di GEMM S.r.l.

Russo De Rosa Associati ha assistito il socio Gianluca Possamai nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di GEMM S.r.l., società italiana attiva nel commercio di attrezzature refrigerate per la ristorazione professionale.

Lo Studio ha assistito l’acquirente per gli aspetti legali, societari, fiscali, valutativi, finanziari e di struttura dell’operazione con un team multidisciplinare composto dai Partner Alberto Russo e Marzio Molinari e composto da Greta Calcagnile, Marco Zani, Manuel Loreti e Alessandro Andreola.

I due soci venditori sono stati assistiti per gli aspetti legali, societari, fiscali e valutativi dell’operazione, uno dagli avvocati Gastone Pea e Nicola Compagno dello Studio Legale FP&C, l’altro dai commercialisti Antonio Vidale e Marco Vidale dello studio Gollin Vidale & Associati.